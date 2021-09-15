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أخبار محلية > قنصلية المملكة بـ”هيوستن” الأمريكية توجه تحذيراً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية
15/09/2021   8:26 ص

قنصلية المملكة بـ”هيوستن” الأمريكية توجه تحذيراً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

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وجهت قنصلية المملكة بولاية هيوستن الأمريكية، تحذيراً للمواطنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، والتحذيرات الصادرة من الأرصاد الجوية.

ونصحت المواطنين المتضررين من إعصار “نيكولاس” بالبقاء في المنازل، والتحقق من موقع المدينة على الإنترنت من أجل الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارئ، داعية الجميع باتباع تعليمات الأجهزة الأمنية في عملية الإخلاء في حال تم الإعلان عنها.

وطالبت الجميع بتجنب الطرق والجسور المغمورة بالمياه، والابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، وتجنب المشي أو القيادة عبر مياه الفيضانات، والابتعاد عن خطوط الكهرباء الساقطة، واستخدام مصباح يدوي بدلا من الشموع. وفق “أخبار 24”.

ودعت إلى التواصل مع القنصلية في حالة الطوارئ أو التعرض لأي مكروه، وذلك من خلال أرقام هواتف الطوارئ المخصصة على مدار الساعة، متمنية للجميع السلامة والأمان.

قنصلية المملكة بـ”هيوستن” الأمريكية توجه تحذيراً للمواطنين بسبب سوء الأحوال الجوية

أخبار محلية
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