بالفيديو.. المذيعة بإذاعة الرياض نجاح أبا الخيل: كنت ضعيفة في المواد العلمية ورغبت بدراسة الإعلام مع وفاة الملك فيصل

تحدّثت المخرجة والمذيعة بإذاعة الرياض نجاح أبا الخيل، اليوم (الثلاثاء)، عن ميولها الدراسية وتجربتها والصعوبات التي واجهتها عند الالتحاق بكلية الإعلام في مصر.
وأوضحت أبا الخيل، في لقاءٍ لها مع برنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، أن مستواها كان ضعيفاً في المواد العلمية، حيث كانت تميل أكثر إلى المواد الأدبية.
وأضافت أنها لم تكن ترغب في دراسة الطب أو الهندسة بقدر رغبتها في دخول كلية الإعلام أو الحقوق، مشيرةً إلى أن الجامعات المصرية آنذاك لم تكن تقبل دخول السعوديات لكليات الإعلام والحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.
وأفادت أبا الخيل بأنها حاربت مع والدها وواجها صعوبات عديدة حتى وافقت الجامعة بمصر على دخولها كلية الإعلام، مشيرةً إلى صعوبة دراسة الإعلام، التي كانت تشمل مواد من كليات الحقوق والتجارة والآداب. وفق “أخبار 24”.
كما لفتت إلى أن بداية رغبتها في دراسة الإعلام كانت مع وفاة الملك فيصل بن عبد العزيز، حيث طُلب منها تحضير كلمة لإلقائها في الإذاعة المدرسية، وفوجئت بتأثر الطلاب وبكائهم تأسياً بكلماتها وحالتها التي ألقت بها الكلمة.
المخرجة والمذيعة بإذاعة الرياض أ. #نجاح_أبا_الخيل: حاربت أنا ووالدي لكي التحق بكلية الإعلام في مصر@mohd_alkhamisi#روتانا_خليجية #برنامج_وينك pic.twitter.com/My52SWi54h
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) September 14, 2021