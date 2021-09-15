طلاب "تقنية جدة" يروون تفاصيل آخر لقاء بزميلهم المتوفى وخطورة المنعطف المؤدي للكلية

روى طلاب الكلية التقنية في جدة تفاصيل آخر لقاء بزميلهم المتوفى في حـادث المنعطف المؤدي لمقر الكلية، وخطورة الطريق على مدى السنوات الماضية.
وكشف الزبير الزيداني (متدرب بالكلية وزميل المتوفى) لـ”أخبار 24″، أن محاضرة مادة اللغة الإنجليزية هي آخر ما جمعته بزميله نواف الأسمري، رحمه الله، مشيراً إلى أنها انتهت الساعة 10 صباحاً وخرج بعدها نواف لانتهاء دوامه.
وأوضح الزيداني، أنه أكمل محاضراته بشكل طبيعي ليتفاجأ بخبر عن طريق عضو بهيئة التدريس عن إصـابة أحد زملائهم في حـادث مروري، مضيفاً أنهم لم يعلموا بأن الشخص هو زميلهم وأنه توفي إثر الحـادث، إلا بعد عودتهم وذلك من خلال انتشار الصور والمقاطع على موقع “تويتر”.
وأكد أن طريق الكلية سيء جداً والمنعطف خطير، مشيراً إلى أن المكان شهد وقوع حوادث أخرى بنفس الطريقة التي وقعت لزميله نواف.
من جانبه قال عادل الحربي (خريج تقنية جدة)، إنه طول فترة دراسته بالكلية حتى بعد تخرجه كان يعاني خطورة الطريق المشار إليه.
وأضاف أن الطريق شهد بعض الإصلاحات، حيث أصبح بمسارين، إلا أن المشكلة الرئيسة لا تزال قائمة، وهي بالمنعطف الذي تسبب في وقوع عدة حوادث حصدت أرواح الطلاب وسالكي الطريق.
ولفت إلى أن مشاهدتهم لحوادث مروعة ومتكررة بنفس المكان ووقوع وفيات وإصابات أثرت عليهم نفسياً.