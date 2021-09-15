"أبل" تكشف رسميًا عن "آيفون 13".. السعر والمواصفات

كشفت شركة “أبل” أمس (الثلاثاء)، عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة لهذا العام، والتي تضمنت آيفون 13، وآيفون 13 ميني، وآيفون 13 برو.
وكشفت “أبل” خلال مؤتمرها السنوي الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا، عن إطلاق ساعة أبل الجديدة، وأول تطوير لـ”آيباد ميني”، بالإضافة إلى العديد من المنتجات الاخرى.
وستتوفر هواتف “آيفون 13 ” و”آيفون 13 ميني” بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر، أما من ناحية الشكل، فقد اختلف شكل عدسات الكاميرا الخلفية، لتصبح بشكل قطري وليس عمودياً.
وشملت هواتف آيفون 13 الجديدة تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 ميني، وآيفون 13.
ومن أبرز مواصفات هواتف آيفون 13 ميني، وآيفون 13، أنها بمعالج A15، ومقاومة للماء والأتربة بمعيار iP68، وستعمل بطارية آيفون 13 ميني أطول بنحو ساعة ونصف ساعة عن آيفون 12 ميني.
كما تتوفر شاشات الهاتف الجديدة ساطعة بنسبة 28 % أكثر من الهاتف السابق، ما يحسن مستوى الرؤية بشكل عام، في حين تم تصغير الجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي الكاميرا الأمامية، بنسبة 25 %، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12.وفق “أخبار 24”.
مواصفات أخرى
سيتيح آيفون 13 وضعًا سينمائيًا جديدًا للتصوير، وعدسة 12Mp مع فتحة f/1.5، وميزة التثبيت البصري، وتم تطوير ميزة 5G، وتأتي الهواتف بثلاث سعات؛ 128 و256 و512 غيغا.
السعر
يبدأ سعر آيفون 13 ميني من 699 دولارًا (2600 ريال)، وسيبدأ آيفون 13 من 799 دولارًا (3 آلاف ريال)، بينما يبدأ سعر آيفون 13 برو من 999 دولارا (3750 ريالا)، فيما يبدأ سعر آيفون 13 برو ماكس من 1009 دولارات (3800 ريال)، وسيكون متوفرا بمساحة 1 تيرابايت.
وسيبدأ الطلب المسبق للشراء يوم الجمعة القادم، على أن يكون متاحا للشراء المباشر بتاريخ 24 سبتمبر الجاري.