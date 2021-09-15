تداول مغردون مقطع فيديو أمس (الثلاثاء)، يظهر رد فعل معلمة سورية مصابة بالسرطان داخل أحد الفصول الدراسية بمخيم الزعتري، عند تبلغها بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد بعلاجها في المملكة.
وأجهشت المعلمة السورية بالبكاء عند سماعها الخبر، حيث كانت تشرح الدرس للطلاب داخل الفصل عندما أبلغها المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة بالخبر.
ووجهت المعلمة الشكر لخادم الحرمين وولي عهده على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة، بصوت تغلبه دموع الفرحة بهذا الخبر السعيد.
وفق “أخبار 24”.