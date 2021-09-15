سكان المملكة أنفقوا أكثر من 9 مليارات ريال في أسبوع.. وهذه المدن الأكثر إنفاقاً

أعلن البنك المركزي السعودي عن أرقام الإنفاق الاستهلاكي في المملكة خلال الأسبوع الماضي (5- 11 سبتمبر)، والتي أوضحت تفاصيل وإجمالي قيمة العمليات التي تمت من خلال نقاط البيع.
وأوضح أن الأسبوع الماضي شهد إنفاق أكثر من 9 مليارات ريال عبر 110.2 مليون عملية، وانخفضت قيمة العمليات بنسبة -11.5% مقارنة بالأسبوع السابق له، بفارق نحو 1.2 مليار ريال، حيث أنفق المستهلكون على الأطعمة والمشروبات نحو 1.4 مليار ريال، تلتها المطاعم والمقاهي بأكثر من 1.2 مليار ريال.
وأنفق المستهلكون 865.4 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، و682.9 مليون ريال على قطاع الصحة، و607.3 مليون ريال على محطات الوقود، و558.2 مليون ريال على الملابس والأحذية.
كما أنفقوا 519.2 مليون ريال على قطاع النقل، وأكثر من 336 مليون ريال على مواد التشييد والبناء، و306.8 مليون ريال على الأثاث، و275.4 مليون ريال على الترفيه والثقافة، و263.8 مليون ريال على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و246.8 على قطاع التعليم. وفق “أخبار 24”.
وأنفق المستهلكون في مدينة الرياض أكثر من 2.8 مليار ريال، تلتها مدينة جدة بقيمة تجاوزت الـ 1.4 مليار ريال، كما بلغ إنفاق الدمام 478.2 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 327.6 مليون ريال، والخبر بأكثر من 297.4 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي إنفاق المدن الأخرى نحو 2.7 مليار ريال.