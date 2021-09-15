تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. معرض الرياض للكتاب ينطلق في مطلع أكتوبر

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق معرض الرياض الدولي للكتاب، في الأول من أكتوبر 2021، في “واجهة الرياض”، ويستمر حتى العاشر من الشهر ذاته، بمشاركة أهم دور النشر من مختلف دول العالم.
وستشهد الدورة الجديدة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، توسعاً كبيراً في أنشطته وفعالياته المتنوعة؛ تمثل 16 قطاعاً ثقافياً. فيما يحل العراق كضيف شرف المعرض لهذا العام.
وقدمت الهيئة تسهيلات عديدة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، كتخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.
وأوضح وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، أن قطاعات الكتب والنشر واللغة والترجمة والأدب تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وفق “أخبار 24”.
وعدّ الأمير بدر المعرض حدثاً ثقافياً مهماً في قطاع صناعة الكتب والنشر، بوصفه نافذة معرفية، تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي، وتحفز المشاركة الثقافية والتعاون التجاري لتصبح المملكة بوابة عالمية لقطاع النشر.
وستنظم هيئة الأدب والنشر والترجمة على هامش المعرض، مؤتمراً للناشرين يومي (4 – 5) أكتوبر، كأول مؤتمر من نوعه في المملكة، ويُعدّ نقطة الانطلاق نحو تطوير وتعزيز قطاع النشر على المستويين المحلي والإقليمي، ويتضمن جلسات حوارية، وورش عمل تختص بمجال النشر، إضافةً إلى جلسات متنوعة تتناول عملية نقل الحقوق والترجمة وفرصها.
ويحتضن المعرض العديد من الندوات الثقافية والأدبية المتنوعة، والأمسيات الشعرية والفنية، ويوفر مساحات للحوار والمحاضرات التفاعلية، وورش عمل متنوعة في مجالات الفن، والقراءة والكتابة والنشر، وصناعة الكتاب، والترجمة.