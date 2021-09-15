نفذت وزارة الداخلية في منطقة المدينة المنورة، اليوم (الأربعاء)، حكم القصاص حداً، في مصري قتَل وافدة تقيم بطريقة غير نظامية، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها.
وقالت الوزارة إن المدعو/ عصام محمد هلال علي -مصري الجنسية- أقدم على قَتل/ عائشة مصطفى محمد البرناوي، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقّه صكٌا يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه، بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً.وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف والمحكمة العليا أيّدتا الحكم، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وأيّد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم بسجون منطقة المدينة المنورة.