تسببت امرأة، في حادِث بمحل لغيار زيوت المركبات مساء الأحد الماضي، وذلك بعدما فقدت السيطرة على سيارتها؛ ما أدى لدهس عامل كان بالموقع.
وأظهر مقطع فيديو متداول محاولة المرأة إدخال مركبتها إلى داخل المحل، فيما كان أحد العمال يوجهها للعبور فوق حفرة الفحص، قبل أن تفقد المرأة السيطرة على السيارة وتندفع بها بسرعة لتصدم عاملاً آخر كان يجلس في مواجهة السيارة.
وقد هبّ عدد من الأشخاص الذين كانوا بالقرب من الموقع لإخراج العامل من تحت مقدمة السيارة، فيما قام أحدهم بإرجاع السيارة إلى الخلف لتسهيل إخراج العامل، ولم يتبين مدى الإصابة التي تعرض لها العامل.
وفق “أخبار 24”.