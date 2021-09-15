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أخبار محلية > وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس “جمعية السيارات والدراجات النارية”
15/09/2021   1:47 م

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس “جمعية السيارات والدراجات النارية”

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وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، على تأسيس “جمعية السيارات والدراجات النارية”، وتسجيلها رسمياً كجمعية أهلية.

وتتمثل أهداف الجمعية في تطوير مفهوم رياضة السيارات والدراجات النارية لدى أفراد المجتمع، وتنظيم برامج وفعاليات رياضية في هذا المجال، كما تهدف الجمعية وفقاً لـ”الرياض” إلى تعزيز ممارسة هواية السيارات والدراجات النارية بالأماكن المخصصة لها للحفاظ على هدوء المدن، والمشاركة في المهرجانات والمناسبات الرسمية والاجتماعية.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عمار قاضي، خلال الاجتماع الأول للجمعية الذي عُقد في الرياض بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، إن الموافقة على تأسيس الجمعية يعد محفزاً ودافعاً لتقديم كل ما يمكن لتطوير هذه الرياضة من خلال تسخير خبرات الأعضاء واهتماماتهم في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية تقديم برامج ومبادرات متنوعة تعود بالنفع على جميع محبي هذه الرياضة، وتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتعاون مع الشركاء في الجهات ذات العلاقة، لتنفيذ أهداف الجمعية.

وزير الموارد البشرية يوافق على تأسيس “جمعية السيارات والدراجات النارية”

أخبار محلية
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