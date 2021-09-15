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أخبار المناطق > بعد القبض على الجاني.. مصادر تكشف عن الحالة الصحية للفتاتين المدهوستين بالقصيم
15/09/2021   1:47 م

بعد القبض على الجاني.. مصادر تكشف عن الحالة الصحية للفتاتين المدهوستين بالقصيم

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كشفت مصادر عن آخر تطورات الوضع الصحي، للفتاتين اللتين تعرّضتا للدهس في أحد الأحياء السكنية بمنطقة القصيم.

وذكرت المصادر، وفقا لـ”سبق”، أن الفتاتين تلقتا الخدمة الطبية اللازمة لحالتهما، مؤكدة أن وضعهما الصحي مستقر حاليًا.

وأضافت أن الفتاتين منوّمتين تحت الملاحظة والمتابعة من قِبل أحد الاستشاريين المتخصصين بجراحة المخ والأعصاب.

يذكر أن الجهات الأمنية في القصيم تمكنت من القبض على الجاني المتسبب في دهس الفتاتين، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب الحادث مستخدماً سيارة سرقها وهي في وضع التشغيل.

بعد القبض على الجاني.. مصادر تكشف عن الحالة الصحية للفتاتين المدهوستين بالقصيم

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