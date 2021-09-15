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اخبار رياضية > “التعاون” يستعد لـ “الرائد” بتمارين التحرك بكرة وبدونها
15/09/2021   1:56 م

“التعاون” يستعد لـ “الرائد” بتمارين التحرك بكرة وبدونها

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واصل فريق التعاون، مساء اليوم (الثلاثاء) تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الرائد مساء يوم (الجمعة) المقبل.

والتقى العضو الذهبي لنادي التعاون، عبدالعزيز الحميد، باللاعبين؛ حيث أبدى سعادته بما قدمه الفريق في المباراة الماضية، مشددًا على ثقة جميع التعاونيين بهم في تجاوز المرحلة الحالية والعودة لتقديم النتائج الإيجابية.

وبدأت التمارين بعمليات التسخين وتدريبات لياقية منوعة ثم طبق المدرب تمارين اللعب وسط مساحات ضيقة بالإضافة لتمارين التحرك بكرة وبدون كرة. وفق “أخبار 24”.

وتناول اللاعبون بعد ذلك طعام العشاء في الملتقى الأسبوعي الذي كان بضيافة اللاعب كاكو.

“التعاون” يستعد لـ “الرائد” بتمارين التحرك بكرة وبدونها

اخبار رياضية
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