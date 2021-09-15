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اخبار رياضية > هذا ما قاله مدرب تراكتور بعد الهزيمة أمام النصر
15/09/2021   1:56 م

هذا ما قاله مدرب تراكتور بعد الهزيمة أمام النصر

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علّق مدرب تراكتور تبريز الإيراني، فيروز كريمي، على مباراة فريقه أمام النصر، أمس (الثلاثاء) والتي انتهت بفوز النصر بهدف وحيد أحرزه المحترف الكاميروني فينسيت أبو بكر.

وقال كريمي إن النصر لديه العديد من الأسماء المميزة وذات الخبرة، والتي أسهمت في ترجيح كفة الفريق وحسم المواجهة لصالحه.

وعبر المدرب، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عن حزنه لخروج فريقه من دوري أبطال آسيا، مشيراً إلى أن فريقه دخل المباراة وهو يفتقر لـ7 لاعبين أساسيين ومؤثرين، ما اضطره لتعويض ذلك بلاعبين شباب لم يتجاوزوا الــ18 عاماً. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن الفريق مع ذلك قدم مباراة رائعة أمام النصر، وسنحت لهم العديد من الفرص للتسجيل، لكن الحظ لم يحالفهم، متمنيا أن يمتلك فريقه القدرة على التعاقد مع لاعبين مميزين وأصحاب خبرة في المستقبل.

هذا ما قاله مدرب تراكتور بعد الهزيمة أمام النصر

اخبار رياضية
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