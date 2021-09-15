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اخبار رياضية > بالفيديو.. علي الحسن: رغم النقص قدمنا أنفسنا بشكل جيد
15/09/2021   1:56 م

بالفيديو.. علي الحسن: رغم النقص قدمنا أنفسنا بشكل جيد

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أبدى لاعب فريق النصر، علي الحسن، سعادته بتأهل فريقه إلى دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وقال الحسن، في تصريحات للناقل الحصري عقب المباراة: “رغم النقص فإن الفريق قدم نفسه بشكل جيد.. أهم شيء التأهل”.

وأتم لاعب فريق النصر تصريحاته بالتنويه إلى وجود الانسجام بين لاعبي فريقه رغم التغييرات.

وصعد النصر بعد فوزه أمام نظيره تراكتور بهدف نظيف إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من دوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. علي الحسن: رغم النقص قدمنا أنفسنا بشكل جيد

اخبار رياضية
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