نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور.. مكتب مياه وزراعة الخرج يقيم ورشة عمل بعنوان “تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية” بالمحافظة
15/09/2021   4:01 م

بالصور.. مكتب مياه وزراعة الخرج يقيم ورشة عمل بعنوان “تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية” بالمحافظة

+ = -
872

اقيم في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ورشة عمل بعنوان ( تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية وحصر الفرص الوظيفية والاستثمارية بمحافظة الخرج )

ويأتي هذا البرنامج في اطار ” مشروع دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة الزراعة ” بهدف نشر وتعزيز الثقافة الزراعية في المملكة ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م وذلك لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل .

ليساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الشباب والشابات من ابناء هذا الوطن من خلال تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للمتدربين عبر عدة نقاط أبرزها التعريف باساسيات الزراعة ، وبيان اهميتها الاقتصادية ، إضافة إلى تحديد الأدوات اللازمة للعمل في المجال الزراعي وكذلك التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة والتسويق الزراعي والاستفادة من الخدمات والدعم المقدم من الوزارة ).

بالصور.. مكتب مياه وزراعة الخرج يقيم ورشة عمل بعنوان “تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية” بالمحافظة

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174475.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.