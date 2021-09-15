بالصور.. مكتب مياه وزراعة الخرج يقيم ورشة عمل بعنوان “تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية” بالمحافظة

اقيم في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الخرج ورشة عمل بعنوان ( تقدير وتحليل الاحتياجات للمهن الزراعية وحصر الفرص الوظيفية والاستثمارية بمحافظة الخرج )
ويأتي هذا البرنامج في اطار ” مشروع دراسات بناء وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تأهيل الشباب السعودي لامتهان حرفة الزراعة ” بهدف نشر وتعزيز الثقافة الزراعية في المملكة ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية بما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م وذلك لمواكبة متطلبات واحتياجات سوق العمل .
ليساهم هذا البرنامج في تعزيز قدرات الشباب والشابات من ابناء هذا الوطن من خلال تنمية المعارف والمهارات العلمية والعملية للمتدربين عبر عدة نقاط أبرزها التعريف باساسيات الزراعة ، وبيان اهميتها الاقتصادية ، إضافة إلى تحديد الأدوات اللازمة للعمل في المجال الزراعي وكذلك التقنيات والممارسات الزراعية الحديثة والتسويق الزراعي والاستفادة من الخدمات والدعم المقدم من الوزارة ).