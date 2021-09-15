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اخبار رياضية > رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الهلال والفيصلي
15/09/2021   3:57 م

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الهلال والفيصلي

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حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، رسميا، موعد مواجهة كأس السوبر السعودي (كأس بيرين)، بين فريقي الهلال والفيصلي.

وحدد اتحاد الكرة، يوم الخميس 6 يناير المقبل، موعدا لكأس السوبر السعودي (2021-2022)، بين الهلال والفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، في تمام الساعة الثامنة والربع مساء.

ويخوض نادي الهلال بطولة السوبر بصفته بطل النسخة الماضية من بطولة دوري المحترفين، فيما يُشارك الفيصلي بصفته بطلًا للنسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن فريق الهلال فاز بلقب بطولة كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018 على حساب النصر والاتحاد، بينما يظهر الفيصلي في مباراة كأس السوبر للمرة الأولى في تاريخه.

كاس السوبر
وفق “أخبار 24”.

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد كأس السوبر بين الهلال والفيصلي

اخبار رياضية
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