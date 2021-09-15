رئيس مركز تكوين الأسرة: “التعدد” أحد الحلول للحد من زيادة حالات الطلاق

أكد رئيس مركز تكوين الأسرة للتوفيق بين راغبي الزواج، فيصل الردادي، ارتفاع نسب الطلاق خلال جائحة “كورونا”، موضحاً أسباب ذلك.
وقال الردادي إن من أسباب ازدياد حالات الطلاق، بقاء الزوجين لفترات طويلة معاً، وعمل المرأة في المواقع المختلطة؛ حيث يؤدي ذلك إلى أن تقوم المرأة بمقارنة زوجها بالأشخاص الذين تخالطهم في مكان العمل، ما يؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
وأوضح أن التعدد يعد أحد الحلول للحد من زيادة عدد حالات الطلاق، مشيراً وفقاً لصحيفة “اليوم” إلى أهمية تعزيز ثقافة المستشار الأسري، لأن هناك ما يعرف بـ”الطلاق العاطفي” الذي يقع قبل الرسمي، لذا لا بد أن يقبِل الزوجان على تقييم حياتهما الزوجية كل 3 أشهر لضمان استمرار الحياة بينهما.
وأضاف أن الحوار بين الزوجين، والتعامل الراقي مع المرأة يعدّان من ركائز الحياة الزوجية المستقرة، لأن ذلك يزيد من ترابط الحياة، وبالحوار تُحل العديد من المشاكل ويعود الزوجان كما لو كانا في بداية زواجهما.