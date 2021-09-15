صورتان تعكسان بدايات العمل الأرصادي في المملكة قبل أكثر من 60 عاماً

نشر المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، صورتين قديمتين لاثنين من مراصد الأرصاد، التُقطتا قبل أكثر من 60 عاماً.
وتظهر الصورتان مرصدي ينبع بالمدينة المنورة، وأبها بمنطقة عسير، والذين كانا عبارة عن مبنيين متواضعين، وتظهر بجوارهما أبراج وأجهزة الرصد.
وقال القحطاني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على الصورتين، إنهما تعكسان بدايات العمل الأرصادي في المملكة قبل أكثر من 60 عاماً.
ويحتفل المركز الوطني للأرصاد اليوم 15 سبتمبر باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار “معاً نواجه الطقس المتطرف”؛ وتأتي هذه المناسبة في وقت تتعرض فيه مناطق عديدة بالعالم لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وفيضانات عارمة وحرائق للغابات.
وفق “أخبار 24”.