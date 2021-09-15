رسميا.. اكتمال الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021، لمنطقة شرق وغرب آسيا، وذلك بعد ختام منافسات دور المجموعات اليوم الأربعاء، بفوز فريق جيونبوك موتورز على نظيره باثوم يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.
وجاءت الأندية المتأهلة من غرب آسيا إلى ربع نهائي أبطال آسيا 2021 كالتالي:
– الهلال (المملكة).
– النصر (المملكة).
– بيرسبوليس (إيران).
– الوحدة (الإمارات).
فيما جاءت الأندية المتأهلة من شرق آسيا إلى ربع نهائي البطولة كالتالي:
– ناجويا (اليابان).
– أولسان (كوريا الجنوبية).
– بوهانج (كوريا الجنوبية).
– جيونبوك (كوريا الجنوبية).
ومن المقرر أن يُقيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2021، يوم الجمعة المقبل، بعد اكتمال عقد المتأهلين، على أن تُقام بقية المنافسات في المملكة.وفق “أخبار 24”.
وسيُقام دور ربع النهائي يوم 16 أكتوبر المقبل، فيما سيُقام دور نصف النهائي يوم 19 من الشهر ذاته، على أن يُلعب النهائي يوم 23 نوفمبر.