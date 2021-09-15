بالصور.. محافظ الدلم يستقبل مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض

استقبل محافظ الدلم فهد بن سلطان بن حميد في مقر المحافظة اليوم مدير فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات، يرافقه عدد من مسؤولي فرع الهيئة بالمنطقة.
ونوقش خلال اللقاء سبل التعاون بما يحقق تعزيز الولاء والانتماء والسمع والطاعة لولي الأمر، منوهاً بالجهود التي تقوم بها هيئة المحافظة من مناشط توعوية ودعوية وجهود ميدانية.
من جانبه شكر الشبانات لسعادة المحافظ حسن الاستقبال وما يلمسه منسوبو هيئة الدلم من تعاون واهتمام لتحقيق رسالة الأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.