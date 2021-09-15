معرض الدفاع العالمي يفتح باب التسجيل للزوار من قطاع الأعمال والتجارة

أعلن معرض الدفاع العالمي -الذي يقام في الرياض بين 6 و9 مارس 2022- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- , فتح باب التسجيل رسمياً لقطاع الأعمال والتجارة من المملكة والعالم، وذلك على هامش مشاركته في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة.
وأصبح بإمكان المهتمين بقطاع الدفاع والأمن محلياً وعالمياً التسجيل للحصول على تصاريح الدخول إلى معرض الدفاع العالمي عبر موقع المعرض الإلكتروني، للانضمام إلى أكثر من 30 ألف زائر متوقع خلال أيام المعرض الأربعة من أكثر من 45 دولة.
وسيقام المعرض في صرح يتمّ بناؤه بشكل خاص لاستضافة الحدث العالمي، وهو مزوّد بأحدث التجهيزات على مساحة 800 ألف متر مربع، وسيضم أكثر من 800 جهة عارضة وأجنحة خاصة لأكثر من 15 دولة رائدة في صناعات الدفاع والأمن. وقد تمّ حجز 85% من مساحات المعرض، حيث سيشارك عدد من الجهات الحكومية العسكرية والأمنية إلى جانب نخبة من الشركات العالمية بما فيها “جنرال دايناميكس”، و”ليوناردو”، و”لوكهيد مارتن”، و”رايثون”، و”رولز رويس”، وأكثر من 100 شركة محلية في مجال الدفاع والأمن.
ويُعدّ معرض الدفاع العالمي الحدث الأول من نوعه الذي يركز على التوافق العملياتي بين مجالات الدفاع الخمسة عبر البر والبحر والجو والأمن والفضاء، ويعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز رئيس لصناعات الدفاع والأمن في العالم، مستفيداً من موقعها الجغرافي وسط سلاسل الإمداد العالمية ومكانتها كقوّة اقتصادية عالمية رائدة.