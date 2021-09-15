بالفيديو.. مسؤول بلدية يوضح متى يستحق صاحب المركبة تعويضاً عن ضرر نتج عن مواقع العمل

أكد وكيل بلدية القطيف لشؤون البلديات، المهندس مساعد القحطاني، أنه في حال تضرر المركبة بسبب العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر.
وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “نشرة النهار” في قناة الإخبارية اليوم (الأربعاء)، أن الموقع إذا كان تحت العمل ولا يوجد به وسائل سلامة يتم تغريم المقاول ويدفع التعويضات لصاحب السيارة المتضررة.
وأشار إلى أنه في حال وجود وسائل السلامة في موقع أعمال الطرق يتحمل صاحب السيارة المسؤولية.
وأكد أن بلاغات تعويض المركبات المتضررة من الطرق تُقدم عن طريق الرقم (940) لبلاغات الأمانة، وعلى الفور تخرج الفرق للموقع للتأكد من البلاغ ومعالجته. وفق “أخبار 24”.
فيديو | أمانة الشرقية: في حال تضرر المركبات بسبب حفرة ناتجة عن العوامل الجوية لا يتم تعويض المتضرر #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/4sz2DdVCC0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2021