حذرت أخصائية تغذية من خطورة تراكم الدهون في منطقة البطن، مشيرة إلى أنها تسبب العديد من المخاطر الصحية، ويجب العمل على التخلص منها.
وقالت الأخصائية لطيفة المحسن، إن البطن تعد أصعب منطقة يمكن التخلص من الدهون المتراكم فيها، مبينة أن ممارسة الرياضة وحدها دون اتباع نمط غذائي سليم لن تساهم في التخلص من دهون البطن.
وشددت المحسن على أنه يجب تناول 3 وجبات رئيسية تتضمن أطعمة صحية موزعة على مدار اليوم مع تناول وجبات خفيفة بينها، وشرب لترين أو 3 لترات من الماء يومياً، بجانب ممارسة الرياضة.
وأشارت في لقائها لبرنامج “صباح السعودية” على قناة “السعودية”، إلى أن تراكم الدهون في منطقة البطن قد تؤدي لارتفاع الدهون الثلاثية وارتفاع الكوليسترول، ما يؤثر بشكل كبير على القلب والأوعية الدموية. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن دهون البطن قد تؤدي لحدوث تصلب أو انسداد للشرايين والإصابة بالسكري، كما تؤثر على الكلى وعلى الظهر، وقد تكون سبباً في الإصابة بالانزلاق الغضروفي والتهابات المفاصل، وتؤثر على التنفس.
#صباح_السعودية | النشاط الرياضي مع المحافظة على النظام الغذائي يساعد على التخلص من الدهون.
أخصائية التغذية لطيفه المحسن. pic.twitter.com/kzZSQmIr36
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 15, 2021
#صباح_السعودية | المخاطر الصحية التي تسببها #دهون_البطن.
الأخصائية لطيفة المحسن. pic.twitter.com/xdQpbOiBqQ
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 15, 2021