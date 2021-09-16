بالفيديو.. أخصائية تغذية تُقدم نصائح لـ”حمية مرنة”.. بينها خفض الكربوهيدرات

وجهت أخصائية التغذية منار منشي، عدة نصائح لمن يرغبون بالتخسيس وخفض أوزانهم.
وقال منشي، إنه يجب خفض كميات الكربوهيدرات، والإكثار من تناول السلطة، وممارسة الرياضة مثل المشي 3 مرات على الأقل أسبوعياً لمدة نصف ساعة.
وأضافت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن الحمية الغذائية أصبحت هوساً لبعض الأشخاص، لذا يجب اتباع حمية غذائية مرنة للاستمرار. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الشخص الذي يتبع الحمية يعتبرها تدريب بالنسبة له، ويرجع بعد الانتهاء منها لتناول ذات الكميات من الطعام، ولذلك يزيد وزنه مجدداً.
فيديو | اختصاصية التغذية منار منشي لـ #نشرة_النهار: “الحمية” قد تصبح هوسا لبعض الأشخاص .. ويجب اتباع حمية غذائية “مرنة” للاستمرار#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/l0FMSN5Bdv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2021