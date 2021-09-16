مصادر: اتجاه لتأجيل “خليجي 25” لما بعد كأس العالم 2022

أفادت مصادر، بأن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم وضع توصية جديدة بتأجيل بطولة كأس الخليج الـ 25 لكرة القدم، إلى ما بعد كأس العالم 2022.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أنه سيتم رفع تلك التوصية إلى رؤساء الاتحادات الخليجية في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي سيُعقد في 20 سبتمبر الجاري.
ونوهت إلى أن سبب التأجيل يعود إلى حاجة البصرة لمدة أطول لإكمال بعض متطلبات الاستضافة، وكذلك ضغط “الروزنامة” للمنتخبات الخليجية خلال الفترة المقبلة.
وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قدم طلباً بدراسة اختيار موعد آخر لإقامة البطولة لضمان المشاركة بالمنتخب الأول، خاصة أن الروزنامة مزدحمة حتى نهاية كأس العالم 2022.