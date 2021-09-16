برنامج إذاعي منحه لقب “بابا طاهر”.. سيرة موجزة للإعلامي والأديب البارز طاهر زمخشري

نشرت دارة الملك عبدالعزيز سيرة موجزة للإعلامي والأديب السعودي البارز طاهر زمخشري، أحد الشخصيات الأدبية والإعلامية التي تمثل الطليعة المجددة لحركة الشعر المعاصر.
اسمه بالكامل طاهر بن عبدالرحمن زمخشري، ولد في مكة المكرمة عام 1332هـ (1912 م) لأسرة متواضعة الحال، ودرس في مدارس الفلاح بالعاصمة المقدسة وتخرج منها عام 1349هـ (1929 م).
عمل معلماً في مدرسة الأيتام بالمدينة المنورة، وكاتباً في إدارة المطبعة الأميرية، ومصححاً في صحيفة أم القرى، كما عين في ديوان الجمارك، وبعدها مراقباً ثم مشرفاً على البرامج الفنية والثقافية في الإذاعة السعودية.
تولى رئاسة تحرير صحيفة البلاد الصادرة في مكة، ومنح جائزة الدولة التقديرية في الأدب عام 1405هـ (198 م)، ونال عدداً من الأوسمة من الجمهورية التونسية بين عامي 1383 و1354هـ (1963 و1974م).
أصدر 17 ديواناً شعرياً، كما أصدر أول مجلة سعودية للأطفال باسم الروضة عام 1379هـ (1959م) لكنها توقفت بعد أربع سنوات، وبسبب تميز برنامجه الشهير للأطفال عبر أثير الإذاعة، لقّبه أطفال المملكة بـ “بابا طاهر”، وتوفي عام 1407هـ (1987م).
وفق “أخبار 24”.