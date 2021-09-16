محام سعودي يوجد في أول جلسات محاكمة “شارلي إيبدو” لإساءتها للرسول ﷺ

بدأت محكمة باريس صباح أمس (الأربعاء) أول جلسات المحاكمة في القضية المقامة ضد مجلة “شارلي إيبدو”، بعد نشرها صوراً مسيئة للنبي محمد ﷺ.
وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة حضور المحامي السعودي عثمان العتيبي وفقاً لـ “سبق”، والذي تطوع لمقاضاة المجلة الفرنسية التي أثارت غضب العالم الإسلامي.
وغاب عن جلسة المحاكمة الأولى ملاك المجلة الفرنسية، حيث بررت محامية المجلة غيابهم لوجود ارتباط لديهم، ووعدت بحضورهم الجلسات المقبلة.
وطلبت المحكمة من المحامي السعودي شهوداً على أن انتقاد الرسول محمد ﷺ يعد مهيناً للمسلمين، وحقيقة تأثير انتقاده على مشاعرهم، ووعد بتقديم الشهود في الجلسة المقبلة التي حدد لها منتصف شهر مارس المقبل.
من جانبه، أكد المحامي عثمان العتيبي أن بدء جلسات محاكمة مجلة شارلي إيبدو خطوة أولى في طريق طويل لوضع حصانة للنبي محمد ﷺ، وإيقاف كل من يسيء إليه بحجة حرية التعبير. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن مقاضاة المجلة الفرنسية ستأخذ فترة ليست بالقصيرة وجهداً ليس باليسير، وقد تتطلب الانتقال من المحكمة الابتدائية لمحكمة الاستئناف، لكن يجب الاستمرار في هذا الطريق حتى تحاسب المجلة على استخفافها بحق نبي الأمة.