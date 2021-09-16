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أخبار محلية > قطر تُخفض ساعات العمل بدوام جزئي إلى النصف أسبوعياً
16/09/2021   8:21 ص

قطر تُخفض ساعات العمل بدوام جزئي إلى النصف أسبوعياً

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وافق مجلس الوزراء في قطر، على مشروع قرار جديد بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.

وينص النظام الجديد على تخفيض ساعات الدوام أسبوعياً إلى النصف، وبما لا يقل عن نصف عدد ساعات العمل المقررة لليوم الواحد.

وبّين النظام، أن العمل بنظام الدوام الجزئي يكون بناء على طلب من الموظف وبموافقة الجهة الحكومية، مبرراً تلك الخطة بأنها تأتي في إطار الحفاظ على الأسر مُستقرة.

ويستهدف النظام بوجه خاص مراعاة الظروف الأسرية، وبينها إتاحة فرص أكبر للمرأة لتحقيق التوازن بين احتياجات ومتطلبات رعاية أسرتها وأطفالها من جهة، ومتطلبات العمل من جهة أخرى. وفق “أخبار 24”.

قطر تُخفض ساعات العمل بدوام جزئي إلى النصف أسبوعياً

أخبار محلية
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