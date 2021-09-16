بالفيديو.. انطلاق أول رحلة سياحية للفضاء بطاقم من المدنيين

تنطلق عند الثانية من فجر اليوم (الخميس) أحدث رحلة من رحلات الأثرياء الشغوفين بالفضاء، على متن سفينة تابعة لشركة “سبيس إكس”، لتصبح أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.
وتضم الرحلة، التي تستمر 3 أيام ولا يشارك فيها رواد فضاء محترفون، 4 من هواة السفر إلى الفضاء، حيث دفعوا جميعاً مبلغ 200 مليون دولار.
وتُجرى الرحلة على متن كبسولة من نوع “كرو دراجون” تابعة لسبيس إكس ذات لون أبيض لامع.
ووُضعت الكبسولة، التي أُطلق عليها اسم “ريزيليانس”، على رأس صاروخ من طراز “فالكون 9” القابل لإعادة الاستخدام، وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة. وفق “أخبار 24”.
وتعد هذه الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة للملياردير إيلون ماسك، وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضا رحلات على سفن محمولة بالصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.
Crew send off before they make their way to Launch Complex 39A pic.twitter.com/pa5pXaAdNm
— SpaceX (@SpaceX) September 15, 2021