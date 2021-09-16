الشعور بالأعراض بترتيب معين.. تقرير يكشف كيف يعرف الشخص أنه مصاب بمتحور “دلتا”

كشف تقرير طبي عن طريقة يمكن للشخص من خلالها أن يعلم أنه مصاب بمتحور دلتا، عن طريق الشعور بأعراض معينة للإصابة تأتي بترتيب معين.
وأشار التقرير وفقاً لموقع “باريد” المهتم بالشأن الصحي، إلى أن أعراض الفيروس المتحور تختلف قليلاً عن أعراض الفيروس الأصلي، وكذلك يختلف ترتيب ظهورها.
وأوضح أن المصاب بمتحور دلتا سيشعر في البداية بأوجاع وآلام وإرهاق في الجسم، ثم فقدان لحاستي الشم والتذوق، ثم الشعور بصداع في الرأس، ثم الشعور بالحمى، وبعدها الإصابة بسعال جاف.
ولفت إلى وجود أعراض إصابة بالمتحور شبيهة بأعراض البرد العادي، ومنها السعال، واحتقان الأنف، والعطاس، وضيق أو صعوبة في التنفس، واحمرار العين، والطفح الجلدي، والإسهال. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن ترتيب الأعراض والشعور بها قد يختلف لدى بعض الأشخاص أيضاً، مضيفاً أن خطورة دلتا تكمن في سرعة التقاط العدوى به وتركيزه في الدماغ أكثر من غيره، ما يسبب ضباباً دماغياً شديداً.
وشدد على أن أفضل طريقة للوقاية من الإصابة بهذا المتحور هو تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، حيث يساهم اللقاح في تعزيز الجهاز المناعي.