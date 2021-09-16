بالفيديو.. متحدث “الآسيوي” يرد على تسريبات بيع حقوق المباريات للسعودية بمبالغ أعلى

رد المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نضال بحران، على بعض الاستفسارات حول التباين في أسعار بيع حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا، ونسبة الجماهير التي سيسمح بحضورها خلال الأدوار المقبلة.
وقال بحران رداً على التسريبات التي أشارت إلى بيع حقوق نقل المباريات للسعودية بمبلغ 47 مليون دولار وبيعها لدول أخرى بمبالغ أقل بكثير، إنه لن يؤكد أو ينفي صحة الرقم لأنه لا يستطيع الكشف عن طبيعة الأرقام.
وأوضح في مداخلة لبرنامج “في المرمى” على قناة “العربية”، أن هناك بالفعل تبايناً في الأسعار حسب السوق وعدد السكان في الدول، فالسوق السعودي يعد كبيراً مقارنة بغيره، مشيراً إلى أن أسعار البث تختلف في أوروبا عن غيرها من القارات كما تختلف بين الدول الأوروبية نفسها.
وعلق على الانتقادات الموجهة لطريقة النقل التلفزيوني الجديدة بالسماح لكل دولة أن تنقل مباريات فرقها فقط، حيث أكد أن التجربة لا زالت في بدايتها، ومن الظلم الحكم عليها الآن، مبيناً أن الأمور تتحسن مع مرور الوقت، وعملية تجزئة الحقوق قد تشكل بعض التحديات لكنها ستتحسن قريباً. وفق “أخبار 24”.
وعن حدوث انقطاع في بث المباريات في السعودية، أشار إلى أن هذه أمور فنية حدثت في أكثر من بلد ولا دخل للاتحاد الآسيوي بها، مضيفاً أن دور الاتحاد ينحصر في التأكد من حماية حقوق شركاء النقل التلفزيوني، والأمور الفنية تترك للناقل الرسمي في كل بلد.
ونفى المتحدث باسم الاتحاد الآسيوي حقيقة إمكانية استضافة دولة الإمارات للأدوار المقبلة في دوري أبطال آسيا، مؤكداً أن الاتحاد حسم هذا الأمر في 20 أغسطس الماضي بإعلانه استضافة العاصمة الرياض مباريات الدور الربع النهائي والدور نصف النهائي والمباراة النهائية.
وأشار إلى أن عدم السماح للجماهير بحضور مباريات دور الـ 16 من دوري الأبطال يرجع لإقامتها في ملاعب محايدة، وسيسمح للجماهير بحضور المباريات في الأدوار المقبلة التي ستقام في المملكة، موضحاً أنه سيتم التنسيق بين الاتحادين السعودي والآسيوي لتحديد أعداد الجماهير ووضع بروتوكول صحي.
ونوه إلى أنه لم يحدث أي اعتراض من الفرق الأخرى على السماح بحضور الجماهير في الأدوار المقبلة بحجة عدم تكافؤ الفرص، لافتاً إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص مهم وحق للجميع ولكن الأولوية حالياً في ظل جائحة كورونا هو إنجاز البطولة.
هل تنفي او تؤكد التسريبات التي ذكرت ان السعودية اشترت حقوق نقل المباريات الاسيوية بـ 47 مليون دولار والامارات اشترتها 7 مليون دولار؟ ولماذا هذا الفرق؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يرد في حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/Zcw0vZTcdn
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021
هل الاتحاد الاسيوي راضي عن طريقة النقل التلفزيوني الجديدة؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يجيب في حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/XJFJTlPhQS
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021
ما تعليق الاتحاد الاسيوي على انقطاعات البث في نقل المباريات الاسيوية في السعودية؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يرد في حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/b9bLy7r9HA
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021
ما صحة الانباء عن امكانية استضافة الامارات للادوار المقبلة من دوري ابطال اسيا رغم اعلان اقامتها في السعودية؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يجيب لـ #في_المرمى pic.twitter.com/DnFhiOz0lZ
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021
هل سيسمح بالحضور الجماهيري في مباريات الادوار المقبلة من دوري ابطال اسيا والتي ستقام في الرياض؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يجيب لـ #في_المرمى pic.twitter.com/I90wLWUYyo
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021
هل احتجت الفرق الاخرى على قرار السماح للجماهير بدخول المباريات التي ستجمعها مع الاندية السعودية في الرياض؟ .. متحدث الاتحاد الاسيوي يجيب خلال حديثه لـ #في_المرمى pic.twitter.com/SDaoCADDZN
— العربية – في المرمى (@FilMarma) September 16, 2021