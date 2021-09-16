"الصحة" توضح كيف تساعد شخصًا محطمًا نفسيًا؟

أكدت وزارة الصحة أن المساعدة النفسية الأولية عند الأزمات لا تقل أهمية عن الإسعافات الأولية التي يتلقاها الجسد للحفاظ على صحته وسلامته.
وأوضحت الوزارة، بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية، أنه يمكن مساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لانفعالات نفسية، عن طريق محاولة تهدئتهم، وسؤالهم عن مشاعرهم ومعاناتهم، ثم الاستماع لهم بدون إصدار أحكام.
وأضافت أن من أساليب المساعدة كذلك، تقديم الدعم العاطفي، وطرح الحلول المناسبة لمشكلاتهم، مع تشجيعهم على تنفيذ تلك الحلول، بالإضافة للتحدث معهم حول وضع استراتيجيات للمساعدة على تجاوز معاناتهم، بمشاركة مجموعات الدعم والعائلة والأصدقاء.
وفق “أخبار 24”.