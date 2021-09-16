“أمانة جدة” تشيد 5 مشروعات لتصريف مياه الأمطار بنحو مليار ريال

أعلنت أمانة محافظة جدة، إنشاء خمسة مشروعات لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية، في عدد من المواقع شرق وشمال وجنوب المحافظة، بقيمة إجمالية تناهز المليار ريال.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، المهندس غسان الزهراني، أن الأمانة فتحت مؤخراً مظاريف ثلاثة مشروعات بأكثر من 700 مليون ريال، وتشمل حي طيبة، وحي الحمدانية، وحي الهدى، وجزءاً من حي الأجاويد والسنابل، إضافةً إلى طريق عابر القارات وبعض المناطق المحيطة به.
وبيّن الزهراني أن الأمانة تقوم حالياً بالتنسيق مع كفاءة الإنفاق لاستكمال دعوة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه السطحية لمنطقة الفردوس شمال أبحر بقيمة تتجاوز 250 مليون ريال، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروعات الخمسة ستكون ما بين 24 و36 شهراً لكل مشروع.وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، تواصل أمانة جدة أعمال تنفيذ ستة مشروعات لتصريف مياه الأمطار، بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية، ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز 765 مليون ريال، وشملت مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03)، ومشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام، ومشروع حي المنار، ومشروع طريق الحرمين بحي النخيل، ومشروع حي التيسير وحي الأصالة.