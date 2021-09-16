تعليق حضور طالبات مدرسة بالليث بعد رصد إصابة بـ”كورونا”

ذكر أولياء أمور طالبات بإحدى مدارس المرحلة المتوسطة بمحافظة الليث، أنهم تلقوا إشعارات من إدارة المدرسة بعدم إحضار بناتهم إلى المدرسة لمدة يومين اعتبارًا من يوم أمس (الأربعاء).
وأفاد أولياء الأمور بأن إدارة المدرسة بقرية بيرين الواقعة شرق المحافظة؛ علّقت حضور الطالبات إلى المدرسة بسبب رصد حالة إصابة بفيروس “كورونا”.
وأضافوا، وفقا لـ”سبق”، أنه تم التحول للدراسة عن بُعد، كما طُلب منهم إخضاع بناتهم لفحص عاجل لفيروس “كورونا” للتأكد من أوضاعهن الصحية.
يذكر أن وزارة التعليم سمحت بتعليق الدراسة في الفصل لمدة 10 أيام والانتقال للدراسة عن بعد عبر منصة “مدرستي”، في حال الرصد أو الاشتباه في إصابة بالفيروس؛ كما سمحت بتعليق الحضور للمدرسة وتحويل الدراسة عن بعد لجميع الطلبة، في حال رصد إصابتين أو أكثر في فصول مختلفة.