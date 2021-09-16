تحت رعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف المنتدى الدولي للأمن السيبراني مطلع فبراير المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنظّم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الثلاثاء والأربعاء (1- 2) فبراير 2022م، المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، حضوريًا في مدينة الرياض. تحت عنوان “إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية”.
وسيستضيف المنتدى عددًا من المتحدثين رفيعي المستوى؛ من صناع القرار والسياسات، والمديرين التنفيذيين، والخبراء من المنظمات الدولية، ومختلف القطاعات الحكومية، والمراكز الفكرية والأكاديمية، والمنظمات المؤثرة غير الحكومية، وأبرز الشركات العالمية؛ بما في ذلك شركات التقنية الرائدة.
ويهدف المنتدى إلى فتح آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني، وتعزيز الاستثمار، وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني، بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.وفق “أخبار 24”.
ويغطي المنتدى مجموعة من الموضوعات المهمة، المتعلقة بالأمن السيبراني؛ تُناقش في جلسات وخطابات موزّعة على مسارات مختلفة؛ تشمل: تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني، والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني، والحلول الآمنة المبتكرة، والجوانب البشرية للأمن السيبراني ومستقبل العمل، والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية، وتعزيز الصمود السيبراني.
تجدر الإشارة إلى أن النسخة الأولى من المنتدى، انعقدت في فبراير 2020م، خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وأُعلن خلالها تبنّي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مبادرتين دوليتين هما: مبادرة حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، ومبادرة تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني.