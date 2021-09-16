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أخبار محلية > بالصور.. وزراء خارجية الكويت وقطر وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض
16/09/2021   3:49 م

بالصور.. وزراء خارجية الكويت وقطر وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض

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وصل إلى العاصمة الرياض ظهر اليوم (الخميس)، وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.
كما وصل كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي.

وسيشارك الوزراء في أعمال الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وكان في استقبالهم بمطار الملك خالد الدولي؛ نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وزير الخارجية العماني يصل إلى الرياض

وزير الخارجية العماني يصل إلى الرياض

وزير الخارجية العماني يصل إلى الرياض

وزراء خارجية الكويت وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض

وزراء خارجية الكويت وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض

صور.. وزراء خارجية الكويت وقطر وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض

وفق “أخبار 24”.

بالصور.. وزراء خارجية الكويت وقطر وعُمان والبحرين يصلون إلى الرياض

أخبار محلية
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