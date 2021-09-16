شهد مول “سيتي ستارز” الشهير في العاصمة المصرية القاهرة، حادِثًا مؤلمًا، حيث ألقت فتاة بنفسها من الطابق السادس، ولفظت أنفاسها الأخيرة فور الوصول للمستشفى.
وباشرت الجهات الأمنية في مركز شرطة مدينة نصر الحادثة، حيث يعكف فريق أمني مختص على فحص كاميرات المراقبة، فيما قام المحققون باستجواب أسرة الفتاة واستدعاء شهود العيان وفحص هاتفها المحمول للتحقق من وجود شبهة جنائية من عدمه.
بدورها، أمرت النيابة العامة بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة، في الوقت الذي انتشر فيه مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إلقاء الفتاة العشرينية نفسها من الطابق السادس للمول. وفق “أخبار 24”.
فيديو حصري لحظة إنتحار فتاة في مول #سيتي_ستارز #القاهرة والقفز من الدور السادس#حادث_فتاة_مول_سيتي_ستارز pic.twitter.com/fxAL2vVhvA
— المشهد السعودي اليمني (@ksa_ymn_news) September 16, 2021