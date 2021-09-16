جامعة الملك فيصل تعلن توفر وظائف شاغرة بنظام العقود المؤقتة

أعلنت جامعة الملك فيصل حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، بنظام العقود المؤقتة، بمعهد البحوث والاستشارات بالرياض.
وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة تتضمن وظائف حارس أمن (ذكر/أنثى)، مشترطة على المتقدم أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو أعلى، ولديه خبرة في أمن الجامعات، وحاصلًا على دورات تدريبية في الأمن.
وأشارت إلى حاجتها إلى “مفتش وحدة سعودي قاب”، من الحاصلين على شهادة البكالوريوس، بالإضافة لشهادة المعايير الحيوانية أو السمكية “SAUDl G.A.P”. وفق “أخبار 24”.
كما اشترطت على المتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا ممن يحملون الجنسية السعودية، وغير مرتبطين بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، منوهة بأن باب التقديم مفتوح منذ أمس (الأربعاء)، وحتى ( السبت) المقبل من خلال الرابط المخصص لذلك.