مصادر: قرار وشيك بالسماح لمن دون 18 عامًا بالسفر إلى البحرين

توقعت مصادر أن يصدر قريباً قرار بالسماح للفئة العمرية الأقل من 18 عامًا، المحصنين بجرعتين، بالسفر إلى مملكة البحرين عبر جسر الملك فهد.
وأوضحت المصادر أن القرار المرتقب يأتي في ظل ارتفاع أعداد المحصنين بجرعتين وانخفاض الإصابات بكورونا في المملكة ومملكة البحرين، وبناءً على ما رفعته اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في السعودية.
وأشارت وفقاً لصحيفة “اليوم”، إلى أن المديرية العامة للجوازات رفعت للجهات العليا طلبًا بهذا الصدد، ومن المتوقع الموافقة عليه خلال الأسابيع المقبلة.
يذكر أن وزارة الداخلية قررت في مايو الماضي قصر السماح بسفر المواطنين إلى مملكة البحرين على مَن تجاوزت أعمارهم 18 عامًا، وأكملوا جرعات كورونا أو كانوا محصنين متعافين.