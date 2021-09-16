يستهدف 500 خريج وخريجة.. “هيئة الأمن السيبراني” تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب للتوظيف

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الخميس)، فتح التقديم في برنامج التدريب للتأهيل للتوظيف في الأمن السيبراني، والذي يهدف لتدريب 500 من الخريجين والخريجات.
واشترطت على المتقدم أن يكون حديث التخرج من الكليات والجامعات المحلية أو الخارجية في تخصصات الأمن السيبراني، أو علوم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات، أو التخصصات ذات العلاقة.
كما اشترطت أن يكون المتقدم من الباحثين عن وظيفة ومسجلاً في البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بالإضافة إلى اجتيازه لاختبارات التقييم والمفاضلة، مضيفة أن التقديم مستمر حتى الأربعاء 29 أغسطس الجاري.
وأبانت أنها تنفذ البرنامج بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، لتدريب الخريجين والخريجات وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لوظائف الأمن السيبراني من خلال برنامج تدريبي مكثف يمتد لمدة 6 أشهر.
وأوضحت أن البرنامج يشتمل على دورات تدريبية متخصصة وتمارين سيبرانية، وتدريب على رأس العمل، واختبارات للشهادات الاحترافية في الأمن السيبراني، مبينة أن التقديم متاح من خلال الموقع الإلكتروني للأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني.
وفق “أخبار 24”.