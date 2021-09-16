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اخبار رياضية > الكشف عن سبب مشكلة تذاكر مباراة “الاتحاد” و”أبها”
16/09/2021   4:01 م

الكشف عن سبب مشكلة تذاكر مباراة “الاتحاد” و”أبها”

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أفادت مصادر بحدوث عطل فني في البوابات الإلكترونية لملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في جدة خلال مباراة الاتحاد ونظيره أبها التي جمعتهما يوم (السبت) الماضي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن الخلل يعود لإدارة نادي الاتحاد والشركة المسوقة لتذاكر النادي؛ حيث سلمت “باركود” لإدارة الملعب على أن تقرأه البوابات إلا أن الـ “الباركود” كان مختلفًا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن إدارة الملعب اضطرت وفقًا لذلك لفتح البوابات أمام الجماهير للدخول مجانًا بعد التنسيق مع الجهات الأمنية وفقًا للإجراءات المتبعة لضمان سلامة الجماهير؛ حيث طبّقت إدارة الملعب صورة من التذكرة مع الهوية وتطبيق “توكلنا” على الجماهير أثناء دخولها المدرجات، إلا أنه لم يحسب عدد الحضور الجماهيري في النظام بسبب اختلاف الباركود.

وأتمت المصادر تصريحاتها بالتنويه إلى أنه تم رفع العدد المتوقع للحضور الجماهيري 30 ألف مشجع إلى لجنة استراتيجية دعم الأندية، على أن تقرر ما ستتخذه بشأن الدعم المادي، إضافة إلى محاسبة الاتحاد وفقًا لإجراءات استراتيجية دعم الأندية.

الكشف عن سبب مشكلة تذاكر مباراة “الاتحاد” و”أبها”

اخبار رياضية
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