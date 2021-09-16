نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم
16/09/2021   7:29 م

“هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

+ = -
482

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي نحو 2.9 ألف قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير .

وأوضحت الهيئة اليوم (الخميس) أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف أكثر من 2.3 ألف قرية وهجرة في منطقة الرياض، و572 قرية وهجرة في منطقة القصيم.

وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية العام الجاري.

يذكر أن خدمة “التجوال المحلي” تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة.

هيئة الاتصالات تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر منطقتي الرياض والقصيم

وفق “أخبار 24”.

“هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174715.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.