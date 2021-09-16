“هيئة الاتصالات” تطلق خدمة التجوال المحلي في قرى وهجر الرياض والقصيم

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، والتي ستغطي نحو 2.9 ألف قرية وهجرة بمنطقتي الرياض والقصيم، وذلك عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بقرى وهجر منطقة عسير .
وأوضحت الهيئة اليوم (الخميس) أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف أكثر من 2.3 ألف قرية وهجرة في منطقة الرياض، و572 قرية وهجرة في منطقة القصيم.
وأشارت إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في أكثر من 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة بنهاية العام الجاري.
يذكر أن خدمة “التجوال المحلي” تمكّن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل كافة الخدمات الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة.
وفق “أخبار 24”.