أدى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف صلاة الميت على والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بعد صلاة عصر اليوم في جامع الفرقان بالدمام.
وأدى الصلاة مع أمير الشرقية، الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن، والمشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة الشرقية الأمير فهد بن عبد الله، ونائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن، والأمير فيصل بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن عبد الرحمن.
كما أدى الصلاة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومسؤولو الدوائر الحكومية والأعيان وجمع مع المواطنين.
وفق “أخبار 24”.