بالفيديو.. إعلامي يروي قصة رجل أعمال كثير العطاء تعرض لأزمة مالية.. وماذا فعل الملك سلمان معه

روى الإعلامي إسماعيل العمري، قصة رجل أعمال تعرض لأزمة مالية أوقف بسببها، وكيف كانت ردة فعل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدما علم بقصة عطائه وسعيه الدائم لسداد ديون الآخرين.
وقال العمري، إن رجل الأعمال عُرف عنه العطاء الشديد وسعيه الدائم في تسديد ديون الآخرين، لكنه تعرض لأزمة مالية تكبد بسببها ديوناً كبيرةً ودخل إثرها التوقيف.
وأضاف خلال إحدى حلقات برنامج “سهرة الرسالة” على قناة “الرسالة”، أن أحد أصدقاء رجل الأعمال ذهب إلى الملك سلمان وكان حينها أميراً للرياض وروى له قصة رجل الأعمال وسيرته وما مر به.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن الملك سلمان قدم 500 ألف ريال لرجل الأعمال لإنهاء أزمته، لكن الأخير وزعها على الموقوفين معه لإنهاء مديونياتهم وإطلاق سراحهم.
ونوه إلى أن الملك سلمان حينما علم بالأمر استدعاه وسأله عن سبب ما فعله فرد عليه بأن “المبلغ المالي لا يكفي لإخراجه من السجن لكنه يسد حاجة أناس آخرين”، فأمر الملك سلمان بسداد ديونه وإطلاق سراحه.
حدث بالفعل.. إسماعيل العمري يحكي قصة رجل معطاء تعرض لأزمة مالية دخل بسببها التوقيف، شاهد ماذا فعل #الملك_سلمان حينما علم بحكايته#سهرة_الرسالة
#قناة_الرسالة pic.twitter.com/H11z2t28S9
— قناة الرسالة (@alresalahnet) September 16, 2021