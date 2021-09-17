نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > استشاري: 65% من المُصابين بالزهايمر “نساء”.. ولا يوجد دواء للقضاء على المرض
17/09/2021   11:57 ص

استشاري: 65% من المُصابين بالزهايمر “نساء”.. ولا يوجد دواء للقضاء على المرض

+ = -
560

قال استشاري أمراض كبار السن، الدكتور محمد خشيم، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض “الزهايمر” من الرجال، متحدثاً عن مدى إمكانية وجود دواء للقضاء على هذا المرض.

وأوضح خشيم خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن 65% من المُصابين بمرض الزهايمر “نساء”، مشيراً إلى أن طول أعمارهن تجعلهن أكثر عرضة للخطر من الرجال.

ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لدواء يُعيد الذاكرة لكن فقط يؤثر على تطور المرض وسرعته، مبيناً أن توارث الزهايمر يصل إلى 3 أضعاف لذوي المرضى من الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن الزهايمر ليس في الذاكرة فقط لكنه يمتد إلى إتقان المُصاب به للغة وإصابته أيضاً بالتدهور الوظيفي والتعامل مع أدوات الوظيفة، ومدى الفهم الاجتماعي.

استشاري: 65% من المُصابين بالزهايمر “نساء”.. ولا يوجد دواء للقضاء على المرض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885174745.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.