استشاري: 65% من المُصابين بالزهايمر “نساء”.. ولا يوجد دواء للقضاء على المرض

قال استشاري أمراض كبار السن، الدكتور محمد خشيم، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض “الزهايمر” من الرجال، متحدثاً عن مدى إمكانية وجود دواء للقضاء على هذا المرض.
وأوضح خشيم خلال إحدى حلقات برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن 65% من المُصابين بمرض الزهايمر “نساء”، مشيراً إلى أن طول أعمارهن تجعلهن أكثر عرضة للخطر من الرجال.
ولفت إلى أنه لم يتم حتى الآن التوصل لدواء يُعيد الذاكرة لكن فقط يؤثر على تطور المرض وسرعته، مبيناً أن توارث الزهايمر يصل إلى 3 أضعاف لذوي المرضى من الدرجة الأولى. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن الزهايمر ليس في الذاكرة فقط لكنه يمتد إلى إتقان المُصاب به للغة وإصابته أيضاً بالتدهور الوظيفي والتعامل مع أدوات الوظيفة، ومدى الفهم الاجتماعي.
فيديو | استشاري أمراض كبار السن: 65% من المصابين بالزهايمر نساء.. وبقاؤهم أكثر من الرجال عمرا يشكل خطرا عليهم#الراصد pic.twitter.com/llXXMdLLzG
— الراصد (@alraasd) September 16, 2021
فيديو | استشاري أمراض كبار السن د. محمد خشيم: ألزهايمر ليس في الذاكرة فقط.. وأثبتت الدراسات أن توارث المرض يصل إلى 3 أضعاف لذويهم من الدرجة الأولى #الراصد pic.twitter.com/0frN6X0Eqr
— الراصد (@alraasd) September 16, 2021