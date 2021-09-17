كشف مدافع فريق تشيلسي والمنتخب الإنجليزي ريس جيمس، عن سرقة ميداليته التي حصل عليها لدى فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وميدالية المركز الثاني مع منتخب إنجلترا في كأس أمم أوروبا 2020، وذلك خلال عملية سطو على منزله.
وتعرض منزل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، لعملية سطو مسلح حينما كان يلعب مع فريقه أمام زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة التي انتهت بفوز تشيلسي 1 / صفر.
وكتب جيمس مع نشر أربعة مقاطع فيديو للواقعة: “هذه الميداليات حصلت عليه حينما كنت ألعب مع تشيلسي والمنتخب الإنجليزي، وهي ألقاب لا يمكن أن تختفي من تاريخي حتى لو لم يكن لدي ميداليات لإثبات ذلك”.
وأضاف: “ورغم ذلك فإنني أطلب من مشجعي تشيلسي والمنتخب الإنجليزي المساعدة في التعرف على هؤلاء الجناة، الذين لن يكونوا في راحة أبدا مع تزايد الأدلة ضدهم”.
وتابع: “الشرطة والمستشارون ونادي تشيلسي وآخرون يقفون خلفي لأن لدي أدلة قوية حول هوية الفاعلين ونحن قريبون منهم”.
وأتم: “لحسن الحظ لم يكن أحد موجودا خلال عملية السطو، لكنني أحب أن أؤكد لكم أنني بخير”.
وشارك جيمس في فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، فيما شارك أساسيا في مباراة واحدة مع المنتخب الإنجليزي في طريقه إلى المباراة النهائية لأمم أوروبا حيث خسر أمام إيطاليا.
وفق “أخبار 24”.