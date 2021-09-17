بعد شكواه من عدم توفر تذاكر.. رئيس النصر و”مرسول بارك” لليامي: أبواب الملعب مشرعة لك دائمًا

وجه الإعلامي الرياضي، تركي العجمة، رسالة عتاب إلى مسؤولي ناديي الاتحاد والنصر، بشأن عدم توافر تذاكر تُمكن لاعب الاتحاد والمنتخب الوطني السابق، “الحسن اليامي”، من حضور المباراة التي ستجمع الفريقين غدًا (السبت)، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكد “اليامي”، خلال استضافته في برنامج “كورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أنه كان يتمنى حضور المباراة التي ستُقام على ملعب “مرسول بارك” التابع لنادي النصر، إلا أنه لم يتمكن من ذلك لعدم توفر تذاكر.
وأبدى “العجمة” تعجبه من أن لاعبا بقيمة “اليامي” لا يستطيع دخول الملعب إلا بتذكرة، مضيفا أن النصر -صاحب ملعب مرسول بارك- عليه إيصال تذكرة المباراة إلى مقر اللاعب السابق. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أعلن رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، استجابته لطلب “العجمة”، وغرد على حسابه بموقع “تويتر” وكتب: “ما نوجه لك دعوة .. ولا نعطيك تذكرة .. انت نرسل لك مفاتيح الملعب إلى عندك وتدخل أي وقت يا بو علي”، كما أكد ملعب مرسول بارك، اليوم (الجمعة)، أن أبوابه مفتوحة دائمًا أمام “اليامي” باعتباره أحد أساطير الكرة السعودية.
مرسُول بارك يزداد فخر بوجودك يا كابتن😍
نتشرف باستضافتك أنت ومن يعز عليك كونك أحد أساطير الكرة السعودية 🇸🇦
وأبواب الملعب دائمًا مشرّعة لك 🙏🏼👍🏼@alteer20 https://t.co/KUjiufLQF6
— مرسُول بارك – Mrsool Park (@VictoryArena_sa) September 16, 2021