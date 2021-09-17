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أخبار محلية > صورة وفيديو جديدان لداود الشريان بمظهره النحيف.. و”الشهابي” يكشف عن السر
17/09/2021   12:10 م

صورة وفيديو جديدان لداود الشريان بمظهره النحيف.. و”الشهابي” يكشف عن السر

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نشر نجل الإعلامي “داود الشريان”، مقطع فيديو جديدا لوالده مع عدد من أحفاده الصغار وهم يمارسون الرسم على الجدران.

وقال محمد داود الشريان في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” معلقاً على مقطع الفيديو: “الوالد حفظه الله يعلم أحفاده الرسم”.

من جهته، نشر الكاتب والمحلل السياسي علي الشهابي صورة حديثه له مع داود الشريان، مبيناً أنها التقطت خلال زيارة الشريان له في مزرعته الأسبوع الماضي.

وأوضح الشهابي أن داود الشريان أصبح شخصاً آخر، حيث بات رشيقاً، لافتاً إلى أنه قدم لهم عدة نصائح صحية ورياضية خاصة في أساليب تخفيف الوزن؛ ومنها المشي 10 آلاف خطوة يومياً، مضيفاً “من الواضح أن أبو محمد أصبح مرجعاً في هذه الأمور”. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن نحافة داود الشريان في الصورة التي جمعته مع “القصبي” كانت قد أثارت جدلا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وتداول البعض أنباء عن وعكة صحية يمر بها “الشريان”، وهو ما نفاه ابنه “محمد” موضحاً أن نمط الحياة الجديد لوالده والنظام الغذائي الذي يتبعه، هو ما ساهم في إنقاص وزنه.

داوود الشريان

صورة وفيديو جديدان لداود الشريان بمظهره النحيف.. و”الشهابي” يكشف عن السر

أخبار محلية
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