إيقاف فسح سيارات 15 شركة مؤقتاً لعدم الالتزام بمعيار الوقود

قررت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إيقاف إجراءات فسح المركبات الواردة من 15 شركة لم تتقدم بخطة التوريد الخاصة بها للعام 2021.
وأشارت الهيئة في تعميم موجه إلى اتحاد الغرف التجارية، إلى إيقاف فسح المركبات الواردة من الشركات التي لم تتقدم بخطة التوريد حسب المواصفة القياسية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة الجديدة، داعية وزارة التجارة لإبلاغ جميع وكلاء السيارات والمستوردين والمعنيين باتخاذ ما يلزم في شأن وقف الاستيراد المؤقت.
ونبهت الهيئة كل وكلاء السيارات والمستوردين والمعنيين بأن هذا المنع المؤقت يكون للمركبات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها على 305 أطنان، مشيرة إلى أن القائمة يتم تحديثها باستمرار حسب تجاوب الشركات الصانعة. وفق “أخبار 24”.