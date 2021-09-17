باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص بالحجر الأسود المعمول بسلك الفضة المطلي بماء الذهب.
وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن مساعد السويهري، أن أعمال الصيانة للكعبة المشرفة تعمل على مدار الساعة لمعالجة كل الملاحظات على الفور، وذلك من خلال كوادر وطنية مدربة ومؤهلة.
وأبان أنه تتم مباشرة أعمال الصيانة والتنظيف من قبل الفريق المختص لإدارة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام، وذلك بناءً على توجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.
من جانبه، قال مدير إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة، فهد الجابري، إن إدارة صيانة كسوة الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام قامت بأعمال تنظيف وصيانة الكينار الخاص بالحجر الأسود، والركن اليماني المعمولين بالسلك المطرز بالفضة والمطلي بماء الذهب، وكذلك تم تغيير مقبض رجل الأمن أعلى الحجر الأسود.
وفق “أخبار 24”.